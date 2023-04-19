Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору

Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней

Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу заявления МИД Армении против нашей страны от 19 апреля.

"Армянская сторона не только под разными предлогами препятствует переговорному процессу, но и пытается включить в текст мирного договора вопросы, прямо противоречащие принципам международного права, тем самым затягивая процесс. Тот факт, что Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней, также является примером того, что эта страна не заинтересована в переговорах, ориентированных на результат", - отметили в МИД.