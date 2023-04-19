О нас

Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору

Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 22:16
Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору

Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по поводу заявления МИД Армении против нашей страны от 19 апреля.

"Армянская сторона не только под разными предлогами препятствует переговорному процессу, но и пытается включить в текст мирного договора вопросы, прямо противоречащие принципам международного права, тем самым затягивая процесс. Тот факт, что Армения не представила комментариев на предложения Азербайджана по мирному договору в течение последних 43 дней, также является примером того, что эта страна не заинтересована в переговорах, ориентированных на результат", - отметили в МИД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan sülh müqaviləsi üzrə Azərbaycanın təkliflərinə son 43 gün ərzində heç bir şərh verməyib

Экслюзивные новости

Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06
Госкомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
ФотоГоскомиссия: Надеемся получить от Армении информацию о судьбе пропавших без вести азербайджанцев
11 апреля 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi