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Армения не исполнила решение суда о задержании лиц, разжигающих этническую ненависть в отношении азербайджанцев

Армения не исполнила решение суда о задержании лиц, разжигающих этническую ненависть в отношении азербайджанцев "Как известно, Азербайджан посредством различных международных платформ, судов подавал межгосударственные иски против Армении. Один из таких исков был подан в Международный суд в сентябре 2021 года на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дис
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 12:15
Армения не исполнила решение суда о задержании лиц, разжигающих этническую ненависть в отношении азербайджанцев

"Как известно, Азербайджан посредством различных международных платформ, судов подавал межгосударственные иски против Армении. Один из таких исков был подан в Международный суд в сентябре 2021 года на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1961 года".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Замминистра отметил, что в сентябре того же года параллельно в суд было подано обращение об обеспечении временных мер, то есть об удовлетворении иска. В октябре 2021 года были рассмотрены обращение и ходатайство, в декабре того же года было удовлетворено одно из ходатайств касательно задержания лиц и приостановления деятельности группировок и организаций, поощряющих в Армении этническую ненависть в отношении азербайджанцев. Однако армянская сторона до сих пор не исполнила данное решение суда.

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Версия на английском языке Armenia didn’t comply with court decision on detention of persons inciting ethnic hatred against Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Ermənistan azərbaycanlılara qarşı etnik nifrəti təşviq edən şəxslərin saxlanılması barədə məhkəmə qərarını təmin etməyib

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