Армения не исполнила решение суда о задержании лиц, разжигающих этническую ненависть в отношении азербайджанцев

"Как известно, Азербайджан посредством различных международных платформ, судов подавал межгосударственные иски против Армении. Один из таких исков был подан в Международный суд в сентябре 2021 года на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дис

"Как известно, Азербайджан посредством различных международных платформ, судов подавал межгосударственные иски против Армении. Один из таких исков был подан в Международный суд в сентябре 2021 года на основании конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1961 года".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Замминистра отметил, что в сентябре того же года параллельно в суд было подано обращение об обеспечении временных мер, то есть об удовлетворении иска. В октябре 2021 года были рассмотрены обращение и ходатайство, в декабре того же года было удовлетворено одно из ходатайств касательно задержания лиц и приостановления деятельности группировок и организаций, поощряющих в Армении этническую ненависть в отношении азербайджанцев. Однако армянская сторона до сих пор не исполнила данное решение суда.