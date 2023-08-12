Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции

Автор антиазербайджанской статьи в Атлантическом совете на этот раз выдвинула территориальные претензии к Турции.
Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал в социальной сети X.
"Автор антиазербайджанской статьи в Атлантическом совете Шейла Пайлан на этот раз выдвинула ирредентистские претензии против Турции", - говорится в публикации.
Он прокомментировал сообщение Шейлы Пайлан, которая поделилась публикацией самой высокой горы в Турции – Агры, написав при этом "Скоро ты станешь моей".
Шейла Пайлан является старшим специалистом по международному праву Института политических исследований (APRI) в Армении.