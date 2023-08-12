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Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции

Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции Армения, являющаяся автором антиазербайджанской статьи, на этот раз выдвинула территориальные претензии к Турции.
Внешняя политика
12 августа 2023 г. 11:26
Автор антиазербайджанской статьи на этот раз выдвинула территориальные претензии в отношении Турции

Автор антиазербайджанской статьи в Атлантическом совете на этот раз выдвинула территориальные претензии к Турции.

Как передает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев написал в социальной сети X.

"Автор антиазербайджанской статьи в Атлантическом совете Шейла Пайлан на этот раз выдвинула ирредентистские претензии против Турции", - говорится в публикации.

Он прокомментировал сообщение Шейлы Пайлан, которая поделилась публикацией самой высокой горы в Турции – Агры, написав при этом "Скоро ты станешь моей".

Шейла Пайлан является старшим специалистом по международному праву Института политических исследований (APRI) в Армении.

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Версия на английском языке Author of anti-Azerbaijani article this time puts forward territorial claims against Türkiye
Версия на азербайджанском языке Atlantik Şurasında Azərbaycan əleyhinə məqalənin müəllifi olan erməni bu dəfə Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası irəli sürüb

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