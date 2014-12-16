Посол Казахстана: Армения может вступить в ЕАЭС только в рамках международно-признанных границ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Казахстан всегда поддерживали друг друга на международной арене".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал посол Казахстана в Азербайджане Амангельды Жумабаев, касаясь позиции Казахстана по вопросу нагорно-карабахского конфликта и попыток вхождения Армении в Евразийский союз вместе с оккупированными территориями Азербайджана - Нагорным Карабахом.

Посол напомнил, что в мае, когда решался вопрос о вступлении Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), президент Казахстана Нурсултан Назарбаев четко выразил свою позицию, которая заключалась в том, что Армения может вступить в Союз в рамках международно-признанных границ: "Карабаха в этом союзе быть не может, это и есть наша принципиальная позиция по карабахскому вопросу, и мы от этой позиции не отойдем. Мы надеемся, что конфликт разрешится".