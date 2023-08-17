Армения искусственно нагнетает напряженность в регионе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом

"Армения не намерена решать данный вопрос. Вместо этого она искусственно нагнетает напряженность в регионе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом и сбивать его с толку".

"Армения не намерена решать данный вопрос. Вместо этого она искусственно нагнетает напряженность в регионе для того, чтобы продолжить манипулировать международным сообществом и сбивать его с толку".

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджанской Республики в ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

Подчеркнув, что нарушение договоренности о доставке гуманитарных грузов посредством Международного Комитета Красного Креста 5 августа - не единственное препятствие, созданное Арменией, Я.Алиев сказал: "На самом деле это - продолжение попытки Армении политизировать присутствие и деятельность данной гуманитарной организации на территории, а также использовать гуманитарные вопросы в политических целях, бросая вызов суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и препятствуя реинтеграции местных этнических армян".