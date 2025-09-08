ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 16:43
    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и госсекретарь минобороны Словакии Игорь Мелихер обсудили парафированное мирное соглашение между Баку и Ереваном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, переговоры состоялись в рамках рабочего визита Григоряна в Словакию.

    Мелихер поздравил Григоряна с подписанием документа и подчеркнул, что мир на Южном Кавказе окажет положительное влияние на регион и за его пределами. Григорян подробно рассказал о достигнутых в Вашингтоне договоренностях и возможностях для экономического развития.

    Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Арменией и Словакией и выразили готовность использовать потенциал сотрудничества. Мелихер отметил поддержку Словакии в углублении партнерства Армения–ЕС.

    Армения Словакия Азербайджан мирное соглашение
    Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edib
    Armenia and Slovakia discuss peace agreement between Baku and Yerevan

    Последние новости

    17:08

    Продлен срок регистрации абитуриентов, поступивших в вузы

    Наука и образование
    17:01

    СЭБ предупредил о мошенничестве от имени "Azərpoçt"

    ИКТ
    16:53

    Иран, Армения и Индия обсудят в Тегеране вопросы транспортных коридоров

    В регионе
    16:50

    Жительница села Венгли: Мы всегда верили, что однажды обязательно вернемся

    Внутренняя политика
    16:48

    Свободный остаток бюджета Азербайджана в размере 2,5 млрд манатов размещен в банках в качестве депозита

    Финансы
    16:47
    Видео

    В Нахчыване завершились сборы военнообязанных

    Армия
    16:45

    В пакистанской провинции из-за сильных дождей погибли четыре человека

    Другие страны
    16:43

    Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    16:35

    Рубинян: Армения готова к открытию границ с Турцией и установлению дипотношений

    В регионе
    Лента новостей