Армения и Словакия обсудили мирное соглашение между Баку и Ереваном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и госсекретарь минобороны Словакии Игорь Мелихер обсудили парафированное мирное соглашение между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, переговоры состоялись в рамках рабочего визита Григоряна в Словакию.

Мелихер поздравил Григоряна с подписанием документа и подчеркнул, что мир на Южном Кавказе окажет положительное влияние на регион и за его пределами. Григорян подробно рассказал о достигнутых в Вашингтоне договоренностях и возможностях для экономического развития.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Арменией и Словакией и выразили готовность использовать потенциал сотрудничества. Мелихер отметил поддержку Словакии в углублении партнерства Армения–ЕС.