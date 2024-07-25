МИД: Армения готовит ответный пакет предложений по мирному договору с Азербайджаном

Армения готовит ответный пакет предложений по мирному договору с Азербайджаном.

Армения готовит ответный пакет предложений по мирному договору с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщила Sputnik Армения пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Ответные предложения Армении по мирному договору находятся на стадии подготовки. Армения готова подписать соглашение в кратчайшие сроки в соответствии с уже озвученными и представленными принципиальными положениями", - заявила Бадалян.

Армения получила 10-й пакет предложений относительно проекта мирного договора от Азербайджана в июне.