Депутат: Армения на протяжении десятилетий проводила политику расизма и ксенофобии

Армения - единственное общество и государство в регионе, где 99 процентов населения состоит из одной этноконфессиональной группы

Армения - единственная страна в регионе, 99 процентов населения которой состоит из одной этноконфессиональной группы.

Об этом Report сказала депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

Она напомнила слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Азербайджан выдвигает обвинения по поводу моноэтнического состава Армении и отсутствия в этой стране этнических меньшинств, в то время как они есть и будто даже имеют мандат в Национальном Собрании, который закреплен в Конституции. Комментируя это заявление Пашиняна, азербайджанский депутат подчеркнула, что Армения не только имеет статус моноэтнического государства, это единственное общество и государство в регионе, в котором 99% населения принадлежит к одной этноконфессиональной группе:

"Посмотрите на все соседние с Арменией страны: Турция, Иран, Грузия, Азербайджан. Все они имеют многоэтнические и многоконфессиональные общества. Посмотрите на другие страны: Россия, Ирак, Казахстан, Украина, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Израиль. В этой части мира невозможно быть моноэтническим государством. Вся история континента противоречит такому исходу. Подобной ситуации нет ни в одной стране мира, независимо от ее политической системы или вероисповедания".

Н.Арпадараи подчеркнула, что Армения на протяжении десятилетий непрерывно проводила политику расизма и ксенофобии и вступила в XXI век в этом позорном статусе: "Земли многонациональных Иревана и Зангезура стали полигоном для построения "расово чистого общества". Иностранным политикам, которые продолжают прямо или косвенно поддерживать политику армянского экспансионизма, должно быть стыдно. Что касается Конституции Армении: легко защищать то, чего не существует".

Ранее Мониторинговая группа правозащитных организаций представила доклад о нарушениях прав и свобод человека в Армении.

В нем отмечается ухудшение ситуации с правами человека в стране за последние три года, в том числе участившиеся случаи давления и нападения на представителей СМИ, запрет ряду граждан на въезд в страну по политическим мотивам, преследования и аресты представителей политических партий и судебных органов.

Как отмечается в докладе, по состоянию на апрель 2022 года в Армении возбуждено не менее 802 дел, связанных со статьей 137.1 Уголовного кодекса о "тяжких оскорблениях", 48 из них - уголовные дела, по которым шесть человек были признаны виновными. К концу 2021 года восемь подобных уголовных дел были переданы в суд. Все из них касались постов в Facebook, якобы оскорбляющих премьер-министра Никола Пашиняна.