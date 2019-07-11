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МИД Азербайджана призвал оказать давление на Армению для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Армения должна освободить Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с пятой годовщиной взятия Арменией в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня исполняется пять лет, как азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники. Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Арменией Кяльбаджарском районе нашей страны. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных обвинений, выдвинутых марионеточным сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, над нашими соотечественниками было произведено "судилище", в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы. 

Мы призываем международное сообщество, в особенности страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, соответствующие международные организации и неправительственные организации, руководствуясь высшими принципами гуманизма, повлиять и оказать давление на Армению для скорейшего освобождения наших соотечественников, содержащихся в заложниках, и их воссоединения с членами своих семей.

Азербайджан держит в центре внимания вопрос освобождения Д.Аскерова и Ш.Гулиева и продолжит принимать все необходимые меры для освобождения наших гражданских лиц".

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