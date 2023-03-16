Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности

Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли.

Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на рoдные земли должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии. Точно так же, как мы, Азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности", - подчеркнул глава государства.