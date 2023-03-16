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Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности

Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 16:08
Армения должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности

Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

"Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на рoдные земли должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии. Точно так же, как мы, Азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: ‘Armenia must guarantee rights and security of Western Azerbaijanis based on principle of reciprocity’
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Ermənistan qarşılılıq prinsipi əsasında Qərbi azərbaycanlıların hüquq və təhlükəsizliyini təmin etməlidir”

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