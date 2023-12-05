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Армен Григорян: Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений

Армен Григорян: Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений и продолжению мирного процесса.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 11:54
Армен Григорян: Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений

Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений и продолжению мирного процесса.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в Белом доме во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Мы обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности, в рамках которой я подтвердил приверженность Армении нормализации армяно-азербайджанских отношений и продолжению мирного процесса", - сообщил Григорян.

Кроме того, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере безопасности и экономики, а также развитие двусторонних отношений между Арменией и США.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan TŞ sədri: "Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına sadiqik”

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