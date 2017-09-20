Армянские депутаты прибудут в Баку завтра

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Председатель комитета по внешним делам парламента Армении Армен Ашотян и депутат Мане Тандилян намерены завтра прибыть в Баку.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал Армен Ашотян.

По его словам, они примут участие в обсуждении вопросов гендерного равенства в странах программы Восточного Партнерства в рамках форума, организованного Парламентской ассамблеей EURONEST в Баку 22 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что армянская делегация получила приглашение принять участие на этом мероприятии в Баку.

В пресс-службе Милли Меджлиса Report заявили, что имена армянских депутатов есть в списке участников заседания, однако они не обладают информацией, приедут ли они на мероприятие.