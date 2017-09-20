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    Армянские депутаты прибудут в Баку завтра

    Председатель комитета по внешним делам парламента Армении Армен Ашотян и депутат Мане Тандилян примут участие в мероприятии ПА EURONEST

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Председатель комитета по внешним делам парламента Армении Армен Ашотян и депутат Мане Тандилян намерены завтра прибыть в Баку.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице  в Facebook написал Армен Ашотян.

    По его словам, они примут участие в обсуждении вопросов гендерного равенства в странах программы Восточного Партнерства в рамках форума, организованного Парламентской ассамблеей EURONEST в Баку 22 сентября.

    Напомним, ранее сообщалось, что армянская делегация получила приглашение принять участие на этом мероприятии в Баку. 

    В пресс-службе Милли Меджлиса Report заявили, что имена армянских депутатов есть в списке участников заседания, однако они не обладают информацией, приедут ли они на мероприятие. 

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