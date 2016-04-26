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    Арлем Дезир: Отношения между Францией и Азербайджаном сильны и динамичны

    Франция готова способствовать развитию отношений Азербайджана и ЕС

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "Отношения между Францией и Азербайджаном сильны и динамичны. Эти отношения скреплены визитами на самом высоком уровне".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь Франции по делам Европы Арлем Дезир.

    Он отметил, что экономическое сотрудничество развивается хорошими темпами. По его словам, также активно развиваются отношения в таких сферах как образование, транспорт, сельское хозяйство.

    По словам А.Дезира, одним из плодов такого сотрудничества является создание в Баку Французского лицея.

    Говоря об отношениях между ЕС и Азербайджаном, французский госминистр напомнил о визитах председателя Еврокомиссии Дональда Туска и главы европейской дипломатии ЕС Федерики Могерини в Баку: "Франция готова способствовать развитию этих отношений".

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