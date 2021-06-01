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Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном

Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
1 июня 2021 г. 20:00
Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном
Ариф Алви

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Отмечаемый в этом году День Республики особенно знаменателен для азербайджанского народа после важной Победы, завоеванной во Второй Карабахской войне, и освобождения оккупированных территорий.

Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном, и будет продолжать поддерживать право Вашей страны на самооборону от любой агрессии.

Ваше превосходительство, уверен, что мы будем тесно сотрудничать с Вами для того, чтобы наши связи высокого уровня в дальнейшем развивались еще больше.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что высоко оцениваю поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану на международных форумах.

Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, братскому азербайджанскому народу – постоянного развития и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Pakistan qardaş Azərbaycanın yanında olmasından qürur duyur"

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