Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Отмечаемый в этом году День Республики особенно знаменателен для азербайджанского народа после важной Победы, завоеванной во Второй Карабахской войне, и освобождения оккупированных территорий.

Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном, и будет продолжать поддерживать право Вашей страны на самооборону от любой агрессии.

Ваше превосходительство, уверен, что мы будем тесно сотрудничать с Вами для того, чтобы наши связи высокого уровня в дальнейшем развивались еще больше.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что высоко оцениваю поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану на международных форумах.

Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, братскому азербайджанскому народу – постоянного развития и процветания".