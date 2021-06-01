Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Очень рад передать Вам искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Отмечаемый в этом году День Республики особенно знаменателен для азербайджанского народа после важной Победы, завоеванной во Второй Карабахской войне, и освобождения оккупированных территорий.
Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном, и будет продолжать поддерживать право Вашей страны на самооборону от любой агрессии.
Ваше превосходительство, уверен, что мы будем тесно сотрудничать с Вами для того, чтобы наши связи высокого уровня в дальнейшем развивались еще больше.
Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что высоко оцениваю поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану на международных форумах.
Господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, братскому азербайджанскому народу – постоянного развития и процветания".