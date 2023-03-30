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Ариэль Коэн: Открытие посольства Азербайджана - важная веха в сотрудничестве с Израилем

Ариэль Коэн: Открытие посольства Азербайджана - важная веха в сотрудничестве с Израилем Открытие посольства Азербайджана в Израиле является еще одной важной вехой в сотрудничестве двух стран.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 13:16
Ариэль Коэн: Открытие посольства Азербайджана - важная веха в сотрудничестве с Израилем

Открытие посольства Азербайджана в Израиле является еще одной важной вехой в сотрудничестве двух стран.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн.

“Руководство двух стран развило экономическое и политическое сотрудничество, а также отношения в области безопасности и культуры, основанные на тесных связях между азербайджанским и еврейским народами в предыдущие десятилетия и столетия”, - отметил он.

Сегодня, по словам Коэна, когда мир становится нестабильным, страны должны содействовать укреплению безопасности друг друга, продолжать свое экономическое сотрудничество в области ИКТ, энергетики и др.

"Помимо этого, странам необходимо работать сообща, чтобы сделать территорию между Каспийским и Красным морями более безопасной, и сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - добавил он.

29 марта в Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.

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Версия на английском языке Ariel Cohen: Opening of Azerbaijani embassy - important milestone in co-op with Israel

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