Ариэль Коэн: Открытие посольства Азербайджана - важная веха в сотрудничестве с Израилем

Открытие посольства Азербайджана в Израиле является еще одной важной вехой в сотрудничестве двух стран.

Открытие посольства Азербайджана в Израиле является еще одной важной вехой в сотрудничестве двух стран.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Ариэль Коэн.

“Руководство двух стран развило экономическое и политическое сотрудничество, а также отношения в области безопасности и культуры, основанные на тесных связях между азербайджанским и еврейским народами в предыдущие десятилетия и столетия”, - отметил он.

Сегодня, по словам Коэна, когда мир становится нестабильным, страны должны содействовать укреплению безопасности друг друга, продолжать свое экономическое сотрудничество в области ИКТ, энергетики и др.

"Помимо этого, странам необходимо работать сообща, чтобы сделать территорию между Каспийским и Красным морями более безопасной, и сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - добавил он.

29 марта в Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.