Араз Азимов принял послов стран-участниц ОБСЕ, аккредитованных в Азербайджане

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Араз Азимов принял послов стран-участниц ОБСЕ, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и обсудил напряженную ситуацию вокруг оккупированных территорий Азербайджана вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, усугубившуюся со 2 апреля 2016 года.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел.

Азербайджанская сторона, подчеркнув большое значение режима прекращения огня для мирного урегулирования конфликта, отметила, что армянская сторона, регулярно нарушая режим прекращения огня, пытается отвлечь внимание от субстантивных вопросов мирного процесса и продлить, таким образом, статус-кво. Заместитель министра обратил внимание на тот факт, что, как правило, такого рода провокации со стороны Армении происходят в период положительной динамики в переговорном процессе.

Заместитель министра отметил важность скорейшего возобновления режима прекращения огня и результативного переговорного процесса. Официальный представитель Азербайджана напомнил в этом контексте об одностороннем объявлении Азербайджаном прекращения огня. Он подчеркнул возможность урегулирования конфликта исключительно в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.