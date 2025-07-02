Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны

Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны

Претензии российской стороны, выдвигаемые в связи с проведением азербайджанскими правоохранительными органами следственных мероприятий в офисе "Sputnik-Азербайджан", не имеют под собой оснований.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Араз Азимов сказал послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову, вызванному в МИД.

Отмечалось, что меры в отношении "Sputnik-Азербайджан" осуществлены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и следственные действия в настоящее время продолжаются.