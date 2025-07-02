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Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны

Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны Араз Азимов: Претензии России по делу "Sputnik-Азербайджан" необоснованны
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:34
Араз Азимов: Претензии России по делу Sputnik-Азербайджан необоснованны

Претензии российской стороны, выдвигаемые в связи с проведением азербайджанскими правоохранительными органами следственных мероприятий в офисе "Sputnik-Азербайджан", не имеют под собой оснований.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Араз Азимов сказал послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову, вызванному в МИД.

Отмечалось, что меры в отношении "Sputnik-Азербайджан" осуществлены в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и следственные действия в настоящее время продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Araz Əzimov: “Sputnik"in ofisindəki tədbirlərlə bağlı Rusiyanın iradları əsassızdır

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