Араз Азимов обсудил в Израиле экономическое сотрудничество

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов встретился с депутатом Кнессета, председателем парламентского комитета по иностранным делам и обороне Цачи Ханегби, сообщает Report со ссылкой на Jewish Press.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество между Тель-Авивом и Баку.

Стороны согласились, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном должно быть интенсифицировано посредством усиления межпарламентских связей и встреч на высшем уровне.

Замминистра иностранных дел Азербайджана высоко оценил достижения парламентской группы дружбы Азербайджан-Израиль, которую возглавляет Авигдор Либерман.

В ходе встречи стороны также обсудили геополитическую ситуацию как в регионе Ближнего Востока, так и Южного Кавказа.