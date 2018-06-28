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    Араз Азимов: Наша цель - принести мир и безопасность в Афганистан

    Международная контактная группа по Афганистану имеет большое значение в установлении стабильности в этой стране© Report

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Международная контактная группа по Афганистану - важная политическая платформа, которая  имеет большое значение в установлении стабильности в этой стране. 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на открывшемся в Баку заседании Международной контактной группы по Афганистану. 

    "Мы рады помочь и сотрудничать в данном вопросе, развивать наши совместные усилия для решения этих вопросов. Наша цель - принести мир и безопасность в регион", - заявил замминистра Азербайджана.

    "Я рад, что мы прилагаем все свои усилия для братской и дружественной страны, - добавил А. Азимов. - "Мы разделяем общую историю и культуру. Я надеюсь, мы и в будущем будем столь близки. Есть конечно и другие форматы переговоров по афганскому вопросу, и каждая из них имеет своё значение и динамику. Данная платформа  - очень важна политическая платформа. Надеюсь, что она будет плодотворной". 

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