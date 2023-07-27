Араз Азимов: Азербайджан всегда выступал с мирными инициативами

Азербайджан всегда был стороной, выступающий с мирной инициативой.

Азербайджан всегда был стороной, выступающей с мирными инициативами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.

A.Азимов подчеркнул, что после войны Азербайджан выступил с мирной инициативой, заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взаимного признания суверенитета и принципа суверенного равенства.