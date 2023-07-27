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Араз Азимов: Азербайджан всегда выступал с мирными инициативами

Араз Азимов: Азербайджан всегда выступал с мирными инициативами Азербайджан всегда был стороной, выступающий с мирной инициативой.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 17:58
Араз Азимов: Азербайджан всегда выступал с мирными инициативами

Азербайджан всегда был стороной, выступающей с мирными инициативами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса с целью информирования о текущей ситуации в регионе.

A.Азимов подчеркнул, что после войны Азербайджан выступил с мирной инициативой, заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права, территориальной целостности и неприкосновенности границ, взаимного признания суверенитета и принципа суверенного равенства.

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Версия на азербайджанском языке Araz Əzimov: “Azərbaycan hər zaman sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edib”
Версия на английском языке Araz Azimov: Azerbaijan has always come up with peace initiatives

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