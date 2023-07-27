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Араз Азимов: Армения препятствует мирному процессу

Араз Азимов: Армения препятствует мирному процессу Армянская сторона всячески препятствует мирному процессу.
Внешняя политика
27 июля 2023 г. 18:23
Араз Азимов: Армения препятствует мирному процессу

Армянская сторона всячески препятствует мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов на брифинге для представителей аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса для информирования по текущей ситуации в регионе.

С одной стороны, армянская сторона препятствует использованию предлагаемых Азербайджаном возможностей по доставке необходимых грузов и товаров для армянского населения Карабаха, что к слову, служило бы также их реинтеграции в азербайджанское общество, отметил замминистра.

С другой стороны, Армения демонстративно вмешивается во внутренние дела Азербайджана под предлогом "гуманитарной помощи", вводя в заблуждение международное сообщество различными шоу, сказал А. Азимов.

По его словам, если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как она заявляла об этом, она не должна возражать против доставки грузов по дороге “Агдам-Ханкенди” и препятствовать процессу реинтеграции.

В частности, подчеркнув важность ответственности международного сообщества, заместитель министра подчеркнул, что прежде чем делать заявления на основе манипуляций армянской стороны, следует подумать о том, чему будут служить указанные заявления.

На встрече также была выражена благодарность странам, оказывающим поддержку в организации мирных переговоров. А международному сообществу необходимо разъяснить Армении важность приверженности конструктивному диалогу, отметил замминистра.

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