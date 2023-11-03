Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран

Вследствие антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, возможность оказания давления на Азербайджан со стороны других стран значительно ослабла.

Вследствие антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, возможность оказания давления на Азербайджан со стороны других стран значительно ослабла.

Как передает Report, об этом заявил председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы, выступая на симпозиуме "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

По его словам, площадка 3+3 может сыграть положительную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, нормализации может попособствовать и сотрудничество непосредственно между тремя южнокавказскими государствами, сказал Асланлы.

Асланлы напомнил, что основу успешной внешней политики Азербайджана заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.