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Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран

Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран Вследствие антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, возможность оказания давления на Азербайджан со стороны других стран значительно ослабла.
Внешняя политика
3 ноября 2023 г. 11:31
Араз Асланлы: Итоги антитеррористических мероприятий свели на нет возможность давления на Азербайджан со стороны других стран

Вследствие антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, возможность оказания давления на Азербайджан со стороны других стран значительно ослабла.

Как передает Report, об этом заявил председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы, выступая на симпозиуме "Третья годовщина Великой Победы: вызовы и перспективы постконфликтного периода".

По его словам, площадка 3+3 может сыграть положительную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, нормализации может попособствовать и сотрудничество непосредственно между тремя южнокавказскими государствами, сказал Асланлы.

Асланлы напомнил, что основу успешной внешней политики Азербайджана заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Araz Aslanlı: “Antiterror tədbirlərinin nəticələri Azərbaycana qarşı təzyiqləri heçə endirib”

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