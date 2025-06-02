Асланлы: Армии Турции и Азербайджана должны при необходимости выступать как единая сила

Араз Асланлы: Азербайджанская и турецкая армии при необходимости должны действовать как единая армия

Азербайджанская и турецкая армии при необходимости должны действовать как единая армия.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы на круглом столе на тему "Угрозы и возможности, создаваемые новыми геополитическими реалиями для турецко-азербайджанских отношений".

По его словам, решение карабахского вопроса означало не только прощание с прошлым, но и готовность столкнуться с новыми рисками: "Конечно, страна-победитель должна быть готова к новым рискам, связанным как с двусторонними отношениями, так и с внешними вмешательствами".

Эксперт также отметил, что сегодня турецко-азербайджанские отношения развиваются по многим направлениям, включая сотрудничество в оборонной и энергетической сферах.

"Модели армий унифицируются. Думаю, что в современной системе международных отношений важно иметь отдельные армии, но обладать потенциалом действовать как единая в случае необходимости. Это способствует снижению рисков и увеличению возможностей".

Асланлы подчеркнул, что решение вопроса Зангезурского коридора решает проблемы как в психологическом плане, так и в плане регионального миростроительства.