Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля

"Азербайджан, неоднократно сталкивавшийся с попытками государственного переворота, во время событий 15 июля был рядом с Турцией".

"Азербайджан, неоднократно сталкивавшийся с попытками государственного переворота, во время событий 15 июля был рядом с Турцией".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы на состоявшейся в Баку конференции по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства Турции.

Он сказал, что целью представителей FETÖ было разжигание гражданской войны в Турции: "Они пытались расшатать Турцию, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику. Продемонстрированная турецким народом национальная воля стала уроком для предателей. Во время попытки переворота, который произошел в нашей стране, великий лидер Гейдар Алиев также опирался на народ. Азербайджан и Турция продолжfт свою борьбу за восстановление справедливости, мира и демократии", - подчеркнул Араз Асланлы.