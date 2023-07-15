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Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля

Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля "Азербайджан, неоднократно сталкивавшийся с попытками государственного переворота, во время событий 15 июля был рядом с Турцией".
Внешняя политика
15 июля 2023 г. 13:03
Араз Асланлы: Азербайджан был рядом с Турцией во время событий 15 июля

"Азербайджан, неоднократно сталкивавшийся с попытками государственного переворота, во время событий 15 июля был рядом с Турцией".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Кавказского центра международных отношений и стратегических исследований Араз Асланлы на состоявшейся в Баку конференции по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства Турции.

Он сказал, что целью представителей FETÖ было разжигание гражданской войны в Турции: "Они пытались расшатать Турцию, воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику. Продемонстрированная турецким народом национальная воля стала уроком для предателей. Во время попытки переворота, который произошел в нашей стране, великий лидер Гейдар Алиев также опирался на народ. Азербайджан и Турция продолжfт свою борьбу за восстановление справедливости, мира и демократии", - подчеркнул Араз Асланлы.

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Версия на азербайджанском языке Araz Aslanlı: “Azərbaycan 15 iyul hadisələrində Türkiyənin yanında oldu”

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