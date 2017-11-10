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    Арасту Габиббейли: Новые вызовы, рост исламофобии в мире делают особенно важным взаимодействие тюркоязычных стран

    В Баку проходит международная конференция Влияние геополитических изменений на будущее Тюрского совета© Report/ Firi Salim

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Сотрудничество сегодня играет важную роль в особенности на фоне происходящих в мире событий и существующих вызовов, таких как события в Каталонии, где наблюдается сепаратизм".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы отдела внешних связей Администрации президента Азербайджана Арасту Габиббейли на проходящей сегодня в Баку международной конференции "Влияние геополитических изменений на будущее Тюркского совета".

    "В нашем регионе возникают новые вызовы, в мире растёт исламофобия и другие процессы, что делает особенно важным взаимодействие тюркоязычных стран, их поддержку друг другу, и тесное сотрудничество", - отметил Габиббейли. 

    Генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов в свою очередь заявил, что важная геостратегическая позиция Азербайджана на перекрестке Европы и Азии, а также других стран этой организации, придают особую важность Совету. 

    "Страны организации уделяют важное значение сотрудничеству по целому спектру направлений, одними из основных сегодня является сотрудничество в области информационных технологий, космической промышленности, борьбы с киберпреступностью, которая превратилась в бич современности наряду с терроризмом", - заявил Р. Гасанов, отметив что Совет реализует проекты в этих направлениях.

    По словам завотделом центра стратегических исследований при министерстве иностранных дел Турции Чийдем Тенкер Гоксал, тюркоязычным странам также очень важно развивать взаимный туризм. "В этом направлении следует проводить обширную работу. Это внесёт вклад в сохранение и развитие ценностей тюркского мира", - считает она. 
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