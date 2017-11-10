Арасту Габиббейли: Новые вызовы, рост исламофобии в мире делают особенно важным взаимодействие тюркоязычных стран

© Report/ Firi Salim

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Сотрудничество сегодня играет важную роль в особенности на фоне происходящих в мире событий и существующих вызовов, таких как события в Каталонии, где наблюдается сепаратизм".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы отдела внешних связей Администрации президента Азербайджана Арасту Габиббейли на проходящей сегодня в Баку международной конференции "Влияние геополитических изменений на будущее Тюркского совета".

"В нашем регионе возникают новые вызовы, в мире растёт исламофобия и другие процессы, что делает особенно важным взаимодействие тюркоязычных стран, их поддержку друг другу, и тесное сотрудничество", - отметил Габиббейли.

Генеральный секретарь Тюркского совета Рамиль Гасанов в свою очередь заявил, что важная геостратегическая позиция Азербайджана на перекрестке Европы и Азии, а также других стран этой организации, придают особую важность Совету.

"Страны организации уделяют важное значение сотрудничеству по целому спектру направлений, одними из основных сегодня является сотрудничество в области информационных технологий, космической промышленности, борьбы с киберпреступностью, которая превратилась в бич современности наряду с терроризмом", - заявил Р. Гасанов, отметив что Совет реализует проекты в этих направлениях.