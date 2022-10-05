Мирзоян: В предложениях Баку нет ничего неприемлемого для Еревана

Ереван рассматривает новые предложения Баку по мирному договору и считает, что в них нет ничего неприемлемого для Армении.

Ереван рассматривает предложения Баку по мирному договору и считает, что в них нет ничего неприемлемого для Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом зминистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.



Мирзоян подтвердил, что армянской стороне действительно переданы предложения Азербайджана, причем переданные Баку в марте пять известных принципов были опубликованы, о них были осведомлены и армянская, и мировая общественность.

Министр заявил, что в этих принципах нет ничего неприемлемого для армянской сторон и "нормальный переговорный процесс будет продолжен".



Весной Азербайджан представил Армении предложения из пяти базовых принципов для нормализации отношений между двумя странами. Они включают, в частности, взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживание от угрозы безопасности друг другу в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитацию и демаркацию госграницы и установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и налаживание других соответствующих коммуникаций.