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Мирзоян: В предложениях Баку нет ничего неприемлемого для Еревана

Мирзоян: В предложениях Баку нет ничего неприемлемого для Еревана Ереван рассматривает новые предложения Баку по мирному договору и считает, что в них нет ничего неприемлемого для Армении.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 18:30
Мирзоян: В предложениях Баку нет ничего неприемлемого для Еревана

Ереван рассматривает предложения Баку по мирному договору и считает, что в них нет ничего неприемлемого для Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом зминистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

Мирзоян подтвердил, что армянской стороне действительно переданы предложения Азербайджана, причем переданные Баку в марте пять известных принципов были опубликованы, о них были осведомлены и армянская, и мировая общественность.

Министр заявил, что в этих принципах нет ничего неприемлемого для армянской сторон и "нормальный переговорный процесс будет продолжен".

Весной Азербайджан представил Армении предложения из пяти базовых принципов для нормализации отношений между двумя странами. Они включают, в частности, взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживание от угрозы безопасности друг другу в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитацию и демаркацию госграницы и установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и налаживание других соответствующих коммуникаций.

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Версия на английском языке Ararat Mirzoyan says 'nothing unacceptable' for Armenia in Azerbaijan's proposals on peace treaty
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: "Azərbaycanın sülh müqaviləsi üzrə təkliflərində Ermənistan üçün qəbuledilməz heç nə yoxdur”

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