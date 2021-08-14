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Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с провокациями ВС Армении

Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с провокациями ВС Армении Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.
Внешняя политика
14 августа 2021 г. 16:38
Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с провокациями ВС Армении

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В результате провокационных действий Армении, противоречащих нормам международного права и положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе.

Продолжив провокационные действия, 13 августа в 23:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.

Призываем Армению воздержаться от подобного рода провокационных действий, создающих угрозу жизни и здоровью гражданского населения Азербайджана и грубо нарушающих фундаментальные права человека, признать и отнестись с уважением к территориальной целостности Азербайджана и заключить итоговый мирный договор, представляющий исключительную значимость с точки зрения политико-экономического развития региона и выполнить положения трехстороннего заявления".

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Версия на английском языке Azerbaijani Ombudsman's office appeals to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ombudsman Aparatı Ermənistana çağırış edib

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