Аппарат омбудсмена распространил заявление в связи с провокациями ВС Армении

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с провокациями вооруженных сил Армении на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В результате провокационных действий Армении, противоречащих нормам международного права и положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе.

Продолжив провокационные действия, 13 августа в 23:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.

Призываем Армению воздержаться от подобного рода провокационных действий, создающих угрозу жизни и здоровью гражданского населения Азербайджана и грубо нарушающих фундаментальные права человека, признать и отнестись с уважением к территориальной целостности Азербайджана и заключить итоговый мирный договор, представляющий исключительную значимость с точки зрения политико-экономического развития региона и выполнить положения трехстороннего заявления".