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Аппарат омбудсмена призвал мировое сообщество к действенным мерам против экотеррора Армении

Аппарат омбудсмена призвал мировое сообщество к действенным мерам против экотеррора Армении Аппарат омбудсмена Азербайджана выступил с призывом к международному сообществу в связи с экологическим террором со стороны Армении.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 16:38
Аппарат омбудсмена призвал мировое сообщество к действенным мерам против экотеррора Армении

Аппарат омбудсмена Азербайджана выступил с призывом к международному сообществу в связи с экологическим террором со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации аппарата омбудсмена в социальной сети "Х".

"Сегодня мы в очередной раз призываем международные организации, работающие в области экологии и охраны окружающей среды, принять действенные меры по ликвидации последствий экологического террора, совершенного Арменией",- говорится в публикации.

Отметим, что 6 ноября отмечается как Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

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Версия на английском языке Ombudsman Office of Azerbaijan calls on international community over Armenia's environmental terrorism
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ombudsmanı Ermənistanın ekoloji terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

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