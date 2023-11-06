Аппарат омбудсмена призвал мировое сообщество к действенным мерам против экотеррора Армении

Аппарат омбудсмена Азербайджана выступил с призывом к международному сообществу в связи с экологическим террором со стороны Армении.

Аппарат омбудсмена Азербайджана выступил с призывом к международному сообществу в связи с экологическим террором со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации аппарата омбудсмена в социальной сети "Х".

"Сегодня мы в очередной раз призываем международные организации, работающие в области экологии и охраны окружающей среды, принять действенные меры по ликвидации последствий экологического террора, совершенного Арменией",- говорится в публикации.

Отметим, что 6 ноября отмечается как Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.