Аппарат омбудсмена: Армения может брать пример с Франции в совершении преступлений геноцида

Армения может последовать примеру некоторых стран в совершении геноцида на почве расовой или религиозной ненависти. Одной из таких стран является Франция. Территории за пределами Европы, управляемые французами, являются ужасающими остатками французской ко

Армения может последовать примеру некоторых стран в совершении геноцида на почве расовой или религиозной ненависти. Одной из таких стран является Франция. Территории за пределами Европы, управляемые французами, являются ужасающими остатками французской колониальной империи.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Аппарата омбудсмена Азербайджана, член независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества Айдын Сафиханлы на международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы" в Баку.

Он отметил, что в период армянской оккупации все гражданские объекты, культурные и религиозные памятники на исконных землях Азербайджана - мечети, места религиозного поклонения, кладбища были безжалостно разрушены, осквернены и разграблены: "Представители многих международных организаций включили в свои доклады эти акты вандализма, совершенные Арменией".

Сафиханлы сообщил, что члены независимой постоянной комиссии по правам человека имели возможность посетить освобожденные от оккупации территории в сентябре 2021 года в ходе миссии по установлению фактов: "Во время посещения Агдама делегация смогла убедиться в масштабах необратимого ущерба, нанесенного физической инфраструктуре и богатому культурному и религиозному наследию, члены делегации были в шоке от увиденного".

Глава Аппарата омбудсмена напомнил, что геноцид, совершенный армянами в городе Ходжалы 26 февраля 1992 года, является ярким проявлением исламофобии и тюркофобии: "Безнаказанность преступников и наличие двойных стандартов создают предпосылки для повторения таких трагических событий".