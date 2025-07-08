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Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание главному обвиняемому по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции

Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание главному обвиняемому по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции 111
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 18:22
Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание главному обвиняемому по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции

Апелляционный суд Парижа ужесточил наказание члену армянского движения Charjoum Лорис Туфанян по делу о нападении на посольство Азербайджана во Франции, совершенное в сентябре 2022 года. Этот инцидент, организованный радикально настроенными проармянскими активистами, вызвал широкий международный резонанс.

Согласно информации Report, Апелляционный суд Парижа 10 июня рассмотрел апелляционную жалобу, а сегодня вынес решение по данному делу. Суд подтвердил решение суда первой инстанции, согласно которому Туфанян признан виновным в нападении на азербайджанское посольство во Франции.

На основании этого, Туфанян приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно (ужесточение наказания, так как согласно суду первой инстанции он был приговорен к 6-тимесячному условному сроку) с добавлением дополнительного наказания — запрет на хранение или ношение оружия, подлежащего разрешению, сроком на 5 лет.

Кроме этого, после изучения материалов дела суд признал Туфаняна виновным в повреждении имущества, предназначенного для общественного пользования, совершенном группой лиц или соучастниками. Таким образом, суд признал усугубление состава преступления по сравнению с первой инстанцией.

Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции по гражданскому иску, а именно применение финансового штрафа к нему.

Отметим, что главный обвиняемый в нападении на дипмиссию Азербайджана - член армянского движения Charjoum Лорис Туфанян был установлен по видеозаписям и свидетельствам очевидцев. Решением парижского суда от 23 июня 2023 года Л.Туфанян был приговорен к условному шестимесячному сроку и штрафу.

Интересы Азербайджана в апелляционном суде представлял адвокат Эдмон Вердье.

Вердье, известный своей работой по международным делам, ранее заявил, что в данном процессе защищается не только государство или его представителей: "Мы защищаем основы международного права, дипломатический суверенитет и мирное сосуществование между народами".

По данным экспертов, решение суда может иметь прецедент в международной юридической практике по защите дипломатических миссий от агрессии.

Напомним, что 18 сентября 2022 года радикальные армянские националисты попытались совершить нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего здание посольства было повреждено. Доказательства, связанные с нападением, были переданы в местный суд с требованием наказания главного организатора и участников нападения. В суде посольство Азербайджана представляла юридическая компания Lexlor.

По данным следствия, имело место насильственное проникновение на территорию посольства Азербайджана, сопровождавшееся уничтожением имущества. Для взлома входной двери были использованы металлические барьеры. Эти действия представляют собой нарушение норм международного права, в частности положений Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə hücumun əsas iştirakçısının cəzası ağırlaşdırılıb

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