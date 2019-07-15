Представитель АП: Все опоры террористической организации FETÖ в Азербайджане разгромлены

"Героические события 15 июля оставили свой незабываемый след в истории Турции. 15 июля 2016 года была предотвращена попытка свержения правительства, избранного народом. Народ Турции перегородил дорогу тяжелой технике, проявив героизм. Азербайджан был первой страной, выразившей официальное отношение к этому событию. Азербайджан сам страдает от террора и борется с ним".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии под названием "Торжество демократии", посвященном 3-й годовщине предотвращения попытки госпереворота в Турции, заявил сотрудник отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Бахруз Гасанов.

Он отметил, что все опоры террористической организации FETÖ в Азербайджане были разгромлены, а их деятельности положен конец: "Мы выступили плечом к плечу, сохранили наше братство. Как вы помните, на одном из международных мероприятий президент Ильхам Алиев заявил: "Представителей Турции за этим столом нет, но здесь есть я". Турция также отстаивает позицию Азербайджана на международных мероприятиях. Много славных сынов Азербайджана отдали свои жизни во имя Родины. 20 января 1990 года народ Азербайджана поднялся на борьбу, перегородил дороги танкам. Кровь защитников оросила эти земли. Я преклоняюсь перед памятью всех шехидов".