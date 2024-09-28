АОК COP29 участвует в 79-й сессии Генассамблеи ООН и Климатической неделе в Нью-Йорке

09:20 Делегация Азербайджанской операционной компании (АОК) COP29 находится с визитом в Нью-Йорке (США) для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Климатической неделе.

Делегация Азербайджанской операционной компании COP29 (ОК) находится с визитом в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Нью-Йоркской климатической неделе.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщении компании, в рамках визита 26 сентября был организован брифинг для представителей стран-членов по организационным и оперативным вопросам подготовки к COP29, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.

Председатель правления и главный исполнительный директор по операциям Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова, выступила на брифинге с широкой презентацией, предоставила информацию об основных мероприятиях, включенных в календарь COP29, его тематической повестке дня, в том числе Саммите мировых лидеров в области климатической деятельности, коснулась работ, выполняемых на месте проведения мероприятия – Бакинском Олимпийском стадионе.

Она особо подчеркнула приоритетность принципов устойчивого развития на всех этапах деятельности.

Выступая на брифинге, директор отдела по вопросам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) Васим Мир высоко оценил ход работ по подготовке места проведения мероприятия и организации операций, необходимых для проведения конференции COP29.

Директор Департамента межправительственной поддержки и коллективного развития РКИК Сесилия Кинутия Ньенга рассказала о программе Саммита мировых лидеров в области климатической деятельности и процессе подачи странами заявок по национальным заявлениям.

Выступившие члены Координационного совета Азербайджанской ОК Шахла Аббекирова и Исмаил Исаев проинформировали участников брифинга о правилах регистрации и аккредитации, специальной визе COP29, медиа-услугах, транспортных схемах. Кроме того, члены Координационного совета, комментируя организационные аспекты основного мероприятия и встреч, которые состоятся в рамках Саммита мировых лидеров в области климатической деятельности, который пройдет в первые дни COP29, проинформировали о проделанной работе и планах по проведению встреч глав государств на необходимом уровне.

На брифинге также были обсуждены вопросы, интересующие делегации.