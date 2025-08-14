Антониу Кошта поздравил президента Азербайджана с подписанием исторических документов в Вашингтоне

О нас

Внешняя политика
14 августа 2025 г. 12:06
Президент Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием исторических документов в Вашингтоне.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского лидера, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Евросовета.

"Антониу Кошта поздравил главу нашего государства с подписанием в Вашингтоне декларации между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США, парафированием Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и достигнутыми успехами, связанными с региональным транспортным коридором", - говорится в сообщении.

Кошта также подчеркнул важность этих результатов с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и выразил готовность Европейского Союза поддержать процесс реализации достигнутых договоренностей.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев напомнил, что именно Азербайджан была инициатором мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и автором текста мирного договора. Подчеркнув значение достигнутых в Вашингтоне успехов, глава государства отметил особую роль в этом президента США Дональда Трампа. Президент Ильхам Алиев коснулся важности соглашения о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

"В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встреча и обсуждения, проведенные президентом Азербайджана с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране в мае этого года. Глава государства и Антониу Кошта провели обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и ЕС, обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - пишет пресс-служба президента Азербайджана.

Версия на английском языке António Costa congratulates Azerbaijani President on signing historic documents in Washington
Версия на азербайджанском языке Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

Последние новости

