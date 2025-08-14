Антониу Кошта поздравил президента Азербайджана с подписанием исторических документов в Вашингтоне

Президент Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с подписанием исторических документов в Вашингтоне.

Как сообщили Report в пресс-службе азербайджанского лидера, телефонный разговор состоялся по инициативе президента Евросовета.

"Антониу Кошта поздравил главу нашего государства с подписанием в Вашингтоне декларации между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США, парафированием Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и достигнутыми успехами, связанными с региональным транспортным коридором", - говорится в сообщении.

Кошта также подчеркнул важность этих результатов с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и выразил готовность Европейского Союза поддержать процесс реализации достигнутых договоренностей.

Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев напомнил, что именно Азербайджан была инициатором мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и автором текста мирного договора. Подчеркнув значение достигнутых в Вашингтоне успехов, глава государства отметил особую роль в этом президента США Дональда Трампа. Президент Ильхам Алиев коснулся важности соглашения о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

"В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены встреча и обсуждения, проведенные президентом Азербайджана с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита Европейского политического сообщества в Тиране в мае этого года. Глава государства и Антониу Кошта провели обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и ЕС, обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - пишет пресс-служба президента Азербайджана.