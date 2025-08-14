О нас

Антониу Кошта: Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру

Антониу Кошта: Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру Антониу Кошта: Армения и Азербайджан сделали значительный шаг вперед к прочному миру
Внешняя политика
14 августа 2025 г. 13:32
Антониу Кошта: Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру

Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру в регионе, благодаря достигнутым в Вашингтоне договоренностям.

Как передает Report, об этом написал президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети "Х".

Политик отметил, что ранее на этой неделе провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

"Историческое парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном знаменует значительный шаг вперед к прочному миру — как для обеих стран, так и для региона", - сказал он.

Кошта также подчеркнул, что ЕС остается приверженным поддержке реализации подписанных соглашений и укреплению региональной связанности и готов "помогать сообществам преодолеть годы конфликта, двигаться к прочному миру, стабильности и процветанию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Antonio Costa: Azerbaijan, Armenia made significant step forward towards lasting peace

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi