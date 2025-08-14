Антониу Кошта: Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру

Азербайджан и Армения сделали значительный шаг вперед к прочному миру в регионе, благодаря достигнутым в Вашингтоне договоренностям.

Как передает Report, об этом написал президент Евросовета Антониу Кошта в соцсети "Х".

Политик отметил, что ранее на этой неделе провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

"Историческое парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном знаменует значительный шаг вперед к прочному миру — как для обеих стран, так и для региона", - сказал он.

Кошта также подчеркнул, что ЕС остается приверженным поддержке реализации подписанных соглашений и укреплению региональной связанности и готов "помогать сообществам преодолеть годы конфликта, двигаться к прочному миру, стабильности и процветанию".