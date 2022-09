Антониу Гутерриш: Ядерное разоружение – это не утопия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем странам ослабить напряженность и устранить угрозу применения ядерного оружия.

Как передает Report, об этом Генсек написал в своем твиттере.

"Ядерное разоружение — это не утопическая мечта. Я призываю все страны ослабить напряженность, снизить риски и прийти к новому консенсусу относительно устранения ядерной угрозы навсегда", - написал А.Гутерриш.

По его словам, устранение "этих смертельных устройств" возможно и необходимо.

Ранее президент России Владимир Путин и заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявили, что не исключают возможность применения ядерного оружия.

