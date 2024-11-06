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Антонио Гутерриш: Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года

Антонио Гутерриш: Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года Антонио Гутерриш: Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 17:34
Антонио Гутерриш: Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года

Совет Безопасности ООН отражает реалии 1945 года, но мир с тех пор изменился.

Об этом в интервью американскому бюро Report заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Он сказал, что миру нежен такой СБ, который будет соответствовать современным реалиям и не будет парализован геополитическими решениями.

"Трое из пяти постоянных членов Совета - это европейские страны с разными позициями: Франция, Великобритания и Россия. Нам нужен такой СБ, который будет соответствовать современным реалиям и не будет парализован геополитическими решениями.

Это ключевая реформа, которая необходима для международного сообщества. Она требует не только обновления СБ, но и реформы международной финансовой архитектуры и других аспектов глобального управления, сформировавшихся после Второй мировой войны, когда Азербайджан был частью Советского Союза.

Сегодня Азербайджан активно заявляет о себе на мировой арене, и было бы справедливо, если бы современная система глобального управления учитывала и ваш вклад, поскольку на момент ее создания Азербайджан не был представлен самостоятельно".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Antonio Quterreş: Təhlükəsizlik Şurası 1945-ci ilin dünyasını əks etdirir

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