Ансельмо: МККК работает с большим количеством случаев пропавших без вести

Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает с большим количеством случаев пропавших без вести и участвует в этом процессе как нейтральная сторона.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает с большим количеством случаев пропавших без вести и участвует в этом процессе как нейтральная сторона.

Как передает Report, об этом руководитель Центрального агентства по розыску и восстановлению семейных связей МККК Флоренс Ансельмо заявила на проходящей в Баку международной конференции “Активизация национальных и глобальных усилий по выяснению судеб пропавших без вести".

Она поблагодарила азербайджанское правительство за проведение данного мероприятия.

По ее словам, в нем участвуют представители ряда стран, обладающих необходимым опытом в данном вопросе.

Флоренс Ансельмо отметила важность участия в поисках членов семей пропавших без вести, потому что именно они неустанно ищут своих близких.

"Нужно помнить, что за каждым подобным случаем стоит семья, которая до сих пор не знает о судьбе близкого им человека", - заявила представитель МККК, подчеркнув, что вопрос поиска пропавших без вести не должен политизироваться.