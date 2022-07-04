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Анонсирован трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан

Анонсирован трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о планах проведения трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан.
Внешняя политика
4 июля 2022 г. 10:58
Анонсирован трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан

Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о планах проведения трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Как сообщает Report, отметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил туркменского лидера Сердара Бердымухамедова в Турцию, Октай сообщил, что после визита состоится трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Фуат Октай на этой неделе совершил визит в Ашхабад и был принят президентом Сердаром Бердымухамедовым, которому передал письменное послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также приглашение посетить Турецкую Республику с визитом.

В рамках визита Ф. Октая состоялись 6-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-турецкий бизнес-форум.

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Версия на английском языке Turkiye-Azerbaijan-Turkmenistan trilateral summit announced

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