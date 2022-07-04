Анонсирован трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан

Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о планах проведения трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Вице-президент Турции Фуат Октай объявил о планах проведения трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Как сообщает Report, отметив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил туркменского лидера Сердара Бердымухамедова в Турцию, Октай сообщил, что после визита состоится трехсторонний саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан.

Фуат Октай на этой неделе совершил визит в Ашхабад и был принят президентом Сердаром Бердымухамедовым, которому передал письменное послание от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также приглашение посетить Турецкую Республику с визитом.

В рамках визита Ф. Октая состоялись 6-е заседание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и туркмено-турецкий бизнес-форум.