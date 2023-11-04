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Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением

Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Азербайджана выступила с ложным заявлением.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 22:36
Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением

Глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Азербайджана выступила с ложным заявлением.

Как передает Report, корреспондент телеканала Real TV поинтересовался у руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ о том, встретилась ли она с азербайджанскими вынужденными переселенцами и беженцами в рамках своего визита в Азербайджан.

Отвечая на вопрос, она сначала подробно описала свою встречу с армянами, покинувшими Карабах, а затем, после того, как министр иностранных дел Азербайджана напомнил ей о сути вопроса, то сказала, что сегодня в Баку провела встречу с лицами, переехавшими из Армении.

По информации источников, на самом деле министр иностранных дел Германии ссылается на встречу с некоторыми представителями гражданского общества в одном из бакинских ресторанов.

Согласно полученной информации, министру было предложено встретиться с азербайджанскими беженцами и вынужденными переселенцами, но она отказалась от этого.

Анналена Бербок должна понимать, что встреча с ними была важна для понимания страданий азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, и подобные ложные заявления не оказывают положительного влияния на азербайджано-германские двусторонние отношения.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın xarici işlər naziri Bakıda yalan bəyanat verib

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