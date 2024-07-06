Анкара приветствует обращение Венгрии на членство в Тюркском инвестиционном фонде

Турция приветствует обращение Венгрии на членство в Тюркском инвестиционном фонде.

Турция приветствует обращение Венгрии на членство в Тюркском инвестиционном фонде.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на неофициальном саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Йылмаз напомнил, что первое заседание совета директоров Тюркского Инвестиционного фонда состоялось в Стамбуле 18 мая 2024 года, что является показателем стремления стран тюркского мира укрепить отношения.

Он выразил уверенность в том, что инвестфонт внесет важный вклад в экономическое развитие стран ОТГ.

Йылмаз также отметил, что подписанная 15 июня 2021 года историческая Шушинская декларация является важным документом, поспособствовавшим еще большему укреплению отношений между Турцией и Азербайджаном.

Он с удовлетворением подчеркнул значительные темпы восстановительных работ в Шуше. "Картина, которую мы видим, заставляет нас гордиться. Карабах это Азербайджан, и он останется Азербайджаном", - сказал Йылмаз.