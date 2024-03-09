Анила Али: На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин

16:02

На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин, но женщины должны быть частью миростроительства.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Американского совета по расширению прав и возможностей мусульманок и женщин других конфессий Анила Али на панели "Матрица гендерной исламофобии: репрессии и сопротивление мусульманок, гендер и общество" в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Она отметила, что насилие в отношении женщин не только наносит серьезный ущерб исламу, но и усиливает исламофобию.

"Сегодня верующие женщины создают свои организации, принимают участие в вопросах миростроительства, что очень важно. Нам нужен прочный мир, и женщины также должны быть ведущей силой этого процесса".