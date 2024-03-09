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Анила Али: На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин

Анила Али: На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин 16:02
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 16:43
Анила Али: На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин

На сегодняшний день мир не слышит голоса мусульманских женщин, но женщины должны быть частью миростроительства.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Американского совета по расширению прав и возможностей мусульманок и женщин других конфессий Анила Али на панели "Матрица гендерной исламофобии: репрессии и сопротивление мусульманок, гендер и общество" в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Она отметила, что насилие в отношении женщин не только наносит серьезный ущерб исламу, но и усиливает исламофобию.

"Сегодня верующие женщины создают свои организации, принимают участие в вопросах миростроительства, что очень важно. Нам нужен прочный мир, и женщины также должны быть ведущей силой этого процесса".

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Версия на азербайджанском языке Şura sədri: Bu gün dünyada müsəlman qadınların səsini eşitmirlər

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