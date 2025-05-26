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Спецпосланник ООН призвал к борьбе со всеми формами ненависти и дискриминации

Спецпосланник ООН призвал к борьбе со всеми формами ненависти и дискриминации Специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос призвал выступать против всех форм ненависти и дискриминации.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 10:09
Спецпосланник ООН призвал к борьбе со всеми формами ненависти и дискриминации

Специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос выступил с призывом противостоять всем формам ненависти, дискриминации и предвзятости.

Как сообщает Report, об этом он заявил в видеообращении участникам международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

"Для меня большая честь впервые выступить в этом статусе после назначения на должность Специального посланника ООН по борьбе с исламофобией. Это важная ответственность в рамках нового мандата, который дополняет мою деятельность в качестве Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН", отметил Моратинос.

Моратинос подчеркнул, что религиозная нетерпимость может иметь разрушительные последствия: "Поддержание ненависти по отношению к одной религиозной общине и допущение беспорядков может спровоцировать рост враждебности к другим конфессиям, породить страх, недоверие и, в конечном итоге, привести к расколу внутри общества. Вновь подтверждаю свою приверженность делу солидарности с мусульманскими общинами и борьбы со всеми формами ненависти и насилия".

Он также выразил готовность к совместной работе по реализации своего мандата и продвижению принципов взаимопонимания и уважения.

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Версия на азербайджанском языке BMT-nin xüsusi nümayəndəsi nifrət və ayrı-seçkilik formalarına qarşı çıxmağa çağırıb
Версия на английском языке Miguel Ángel Moratinos calls for action against all forms of hatred and discrimination

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