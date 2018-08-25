Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ 25 августа находящаяся с визитом в Азербайджанской Республике Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель посетила Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, здесь в честь высокой гостьи был выстроен почетный караул.

Канцлер Ангела Меркель посетила могилы шехидов, пожертвовавших жизнью в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Высокая гостья возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Германии и Азербайджана.

С самой высокой точки Баку Канцлер Германии полюбовалась панорамой столицы Азербайджана. Она была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в столице созидательной работе и благоустройстве.