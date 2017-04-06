Ангела Меркель: Германия будет принимать участие в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и поддерживать усилия сопредседателей

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Дорогой господин Алиев.

25 лет назад между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Наши двусторонние связи имеют древнюю историю. Двести лет назад первые швабские переселенцы разместились на территории современного Азербайджана. Своим визитом в Германию в июне 2016 года Вы однозначно подтвердили, что между нами существуют оживленные и многосторонние связи.

Германия одобряет Вашу готовность тесно сотрудничать с нашей страной, Вашу волю к приобщению к европейским ценностям. Можете быть уверены в том, что Германия останется надежным партнером Вашей страны в модернизации, развитии демократии и правового государства.

Уверена, что Азербайджан, как и весь регион, сможет полностью развить потенциал лишь после урегулирования региональных конфликтов. Германия, как член Минской группы ОБСЕ, и впредь будет принимать участие в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта и поддерживать усилия сопредседателей.

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами желаю Азербайджану мира, благополучия, а нашим странам – успешного продолжения и расширения надежного сотрудничества".