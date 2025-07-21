AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов

AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов

Азербайджанский телеканал AnewZ запустил на своем веб-сайте новую платформу для публикации экспертных материалов — раздел Opinion.

Как сообщает корреспондент Report, презентация состоялась в рамках III Шушинского глобального медиафорума.

Презентация прошла при участии директора телеканала AnewZ TV Руфата Хамзаева и вызвала широкий интерес среди международных участников форума.

Раздел Opinion станет площадкой для аналитических и авторских материалов экспертов из Южного Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока, а также из других регионов. Особенность новой платформы — фокус на взгляды "изнутри региона": мнения, отражающие локальные перспективы, контекст и ментальность, в отличие от внешней интерпретации событий.

В завершение мероприятия участникам был показан документальный фильм телеканала AnewZ о городе Шуша "Destination Shusha" об истории, культурном наследии и современном развитии символического культурной столицы Азербайджана.