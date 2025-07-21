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AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов

AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов
Внешняя политика
21 июля 2025 г. 12:20
AnewZ запустил новую платформу для публикации экспертных материалов

Азербайджанский телеканал AnewZ запустил на своем веб-сайте новую платформу для публикации экспертных материалов — раздел Opinion.

Как сообщает корреспондент Report, презентация состоялась в рамках III Шушинского глобального медиафорума.

Презентация прошла при участии директора телеканала AnewZ TV Руфата Хамзаева и вызвала широкий интерес среди международных участников форума.

Раздел Opinion станет площадкой для аналитических и авторских материалов экспертов из Южного Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока, а также из других регионов. Особенность новой платформы — фокус на взгляды "изнутри региона": мнения, отражающие локальные перспективы, контекст и ментальность, в отличие от внешней интерпретации событий.

В завершение мероприятия участникам был показан документальный фильм телеканала AnewZ о городе Шуша "Destination Shusha" об истории, культурном наследии и современном развитии символического культурной столицы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “AnewZ” ekspert materiallarının nəşri üçün yeni platformanı işə salıb
Версия на английском языке AnewZ launches new platform for publishing expert opinions

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