"AnewZ": Приостановка грантовой помощи USAID вызвала панику в европейских СМИ

Приостановка зарубежных грантов Агентства США по международному развитию (USAID) из-за отсутствия прозрачности в финансовых потоках вызвала споры о внешнем влиянии в европейской журналистике.

Приостановка зарубежных грантов Агентства США по международному развитию (USAID) из-за отсутствия прозрачности в финансовых потоках вызвала споры о наличии внешнего влияния в европейской журналистике.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете "AnewZ" на тему финансирование СМИ со стороны агентства USAID.

В материале, обращая внимание на механизм работы USAID, отмечается, что хотя организация является формально независимым агентством, но она напрямую подчиняется президенту США, госсекретарю и Совету национальной безопасности.

"Официально USAID занимается оказанием гуманитарной помощи, экономическим развитием и продвижением демократических инициатив. Однако, помимо этого, агентство также играло значимую роль в финансировании СМИ и НПО, стремясь влиять на общественное мнение и внутренние процессы в различных странах. Из-за этой деятельности USAID в настоящее время находится под пристальным вниманием", - говорится в репортаже.

Аналитики считают, что проекты USAID были направлены на поддержку отдельных лиц и программ, отделенных от определенных политических идеологий. Критики агентства утверждают, что такое финансирование вызывает вопросы о беспристрастности СМИ, особенно в отношении нарративов, тесно связанных с внешнеполитическими интересами США.

Теперь критики, особенно из числа американских республиканцев, обращают внимание на то, что в 2023–2024 годах "BBC Media Action" получила $3 млн от USAID. Некоторые эксперты в Великобритании считают, что ситуация с USAID предоставляет Соединенному Королевству возможность заполнить пробел в международных проектах развития, усиливая мягкую силу.

По информации корреспондента "AnewZ" из Лондона, в начале февраля глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем выступлении подтвердил утверждения о финансировании BBC со стороны Агентства США по международному развитию.

"Эти утверждения основывались на финансовой поддержке, которую USAID оказывал благотворительной организации международного развития в структуре BBC. Хотя BBC Media Action функционирует независимо от BBC News, и соответствующее финансирование способствует реализации глобальных инициатив в области развития, это утверждение вызвало серьезные споры", - говорится в материале.

В репортаже также упоминается деятельность USAID в Германии. Хотя неясно, предоставлялось ли прямое финансирование германским СМИ, но отмечается, что USAID поддерживал инициативы по проверке фактов и меры по борьбе с дезинформацией в Германии через медиа-неправительственные организации.

"Проекты помощи США работали совместно с немецкими институтами, чтобы противостоять российским нарративам. Это вызвало опасения по поводу возможного сговора правительственных СМИ в информационных войнах. Отсутствие прозрачности в этих финансовых потоках привело к дискуссиям об иностранном влиянии на европейскую журналистику".

Журналист считает, что если процесс замораживания финансирования продолжится, европейцам, возможно, придется восполнить образовавшийся пробел: "В настоящее время Европейская комиссия является вторым по величине донором гуманитарной помощи после США, а правительство Германии занимает третье место. В связи с этим сейчас активно обсуждаются возможные последствия отказа США от финансирования по линии USAID для европейских медиа-организаций и тогда европейцам, возможно, придется заполнить пробел".

В сюжете также уделяется внимание позиции правительства Венгрии по отношению к USAID. Сообщается, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил агентство в финансовой поддержке венгерских оппозиционных медиа-организаций с целью ослабления его правительства. В материале также подчеркивается, что после прекращения финансирования USAID многие медиа-организации в Венгрии теперь испытывают трудности с поиском финансовой поддержки.

В репортаже также говорится о том, что 90% украинских СМИ получают финансовую поддержку от США. Только в 2024 году украинским СМИ было выделено более $6 млрд.

"Хотя поддержка USAID, оказываемая медиа в Украине, преподносится как способ борьбы с российской дезинформацией, критики утверждают, что это стирает грань между журналистикой и стратегическим влиянием. Из-за заморозки финансирования USAID украинские медиа-организации, которые долгое время зависели от иностранных грантов, сейчас пытаются выжить", - говорится в материале.