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Анджей Дуда: Азербайджан является очень важным партнером Польши

Анджей Дуда: Азербайджан является очень важным партнером Польши Динамично развивающиеся двусторонние отношения между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой являются лучшим выражением взаимного уважения, симпатии, значения, придаваемого сотрудничеству между нашими странами.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 17:01
Анджей Дуда: Азербайджан является очень важным партнером Польши

Динамично развивающиеся двусторонние отношения между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой являются лучшим выражением взаимного уважения, симпатии, значения, придаваемого сотрудничеству между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Польши Анджея Дуды президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа, и мы хотим углублять сотрудничество с Вашей страной во многих сферах - экономической, политической и культурной. Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и доведении его до уровня, соответствующего высокому экономическому потенциалу наших стран", - говорится в письме.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Andjey Duda: "Azərbaycanla bir çox sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyirik"

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