Андрия Эрак: Глобальный Бакинский форум помогает прийти к общим решениям

Азербайджан пригласил нас сюда и во многом ведет нас к тому, чтобы найти правильный путь к более устойчивому будущему.

Азербайджан пригласил нас сюда и во многом ведет нас к тому, чтобы найти правильный путь к более устойчивому будущему.

Об этом Report заявил участник IX Глобального Бакинского форума, профессор экономики, советник ООН, лидер в области устойчивого развития Андрия Эрак (Andrija Erac).

"Я с командой принимают участие на форуме с целью мобилизовать различных игроков в этом регионе для содействия устойчивому развитию. Мероприятие поможет нам обсудить важнейшие вопросы и прийти к общим решениям.

Большинство спикеров на церемонии открытия фокусируются на мире, стабильности Азербайджана, региона и мира в целом.

Все участники понимают, что без мира мы не сможем решить другие важные вопросы, такие как изменение климата, устойчивое развитие и другие", - заявил А. Эрак.