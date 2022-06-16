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Андрия Эрак: Глобальный Бакинский форум помогает прийти к общим решениям

Андрия Эрак: Глобальный Бакинский форум помогает прийти к общим решениям Азербайджан пригласил нас сюда и во многом ведет нас к тому, чтобы найти правильный путь к более устойчивому будущему.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 13:23
Андрия Эрак: Глобальный Бакинский форум помогает прийти к общим решениям

Азербайджан пригласил нас сюда и во многом ведет нас к тому, чтобы найти правильный путь к более устойчивому будущему.

Об этом Report заявил участник IX Глобального Бакинского форума, профессор экономики, советник ООН, лидер в области устойчивого развития Андрия Эрак (Andrija Erac).

"Я с командой принимают участие на форуме с целью мобилизовать различных игроков в этом регионе для содействия устойчивому развитию. Мероприятие поможет нам обсудить важнейшие вопросы и прийти к общим решениям.

Большинство спикеров на церемонии открытия фокусируются на мире, стабильности Азербайджана, региона и мира в целом.

Все участники понимают, что без мира мы не сможем решить другие важные вопросы, такие как изменение климата, устойчивое развитие и другие", - заявил А. Эрак.

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Версия на английском языке Andrija Erac: Global Baku Forum helps to find common solutions
Версия на азербайджанском языке BMT təmsilçisi: “Qlobal Bakı Forumu ümumi həll yolları tapmağa imkan verəcək”

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