​Андрейс Пилдеговичс: Латвия всегда будет поддерживать справедливую позицию Азербайджана

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Латвии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с госсекретарем министерства иностранных дел этой страны Андрейсом Пилдеговичсом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Стороны выразили удовлетворенность связями в военной сфере и уровнем развития связей между Азербайджаном и Латвией, заявили о важности расширения партнерства в других направлениях.

Латвийская сторона была проинформирована о безрезультатности переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, невыполнении Арменией требований Совбеза ООН о безоговорочном выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и др. вопросах.

З.Гасанов поблагодарил Сейм Латвии и весь народ за выступление с заявлением касательно геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа в городе Ходжалы.

Андрейс Пилдеговичс в свою очередь заявил, что Латвия постоянно поддерживает мирное урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципов и норм международного права в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Он отметил, что Латвия поддерживает и будет поддерживать правую позицию Азербайджана на всех мероприятиях, проводимых рядом международных и европейских структур.

На встрече обсудили вопросы участия Азербайджана на международных операциях по поддержанию мира, демонстрации конкретной позиции против представляющих угрозу для наших стран международного терроризма и сепаратизма, а также коснулись представляющих взаимный интерес региональных и международных вопросов.