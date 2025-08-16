О нас

Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь 16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его украинским коллегой Андреем Сибигой.
Внешняя политика
16 августа 2025 г. 15:23
16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр иностранных дел Украины передал поздравления в связи с договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и США во время визита президента Азербайджана в Соединенные Штаты Америки, а также в связи с достижениями в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, включая сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили, что работа Правительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной имеет важное значение для развития сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь Украине, в том числе за поддержку в восстановлении и реконструкции пострадавших от конфликта территорий.

Андрей Сибига также предоставил информацию о переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта.

В ходе телефонного разговора также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Версия на английском языке Andrii Sybiha thanks Azerbaijan for humanitarian aid provided to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Andrey Sibiqa Ukraynaya göstərilən humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

