Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за оказанную Украине гуманитарную помощь

16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его украинским коллегой Андреем Сибигой.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр иностранных дел Украины передал поздравления в связи с договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и США во время визита президента Азербайджана в Соединенные Штаты Америки, а также в связи с достижениями в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, включая сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили, что работа Правительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Украиной имеет важное значение для развития сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную гуманитарную помощь Украине, в том числе за поддержку в восстановлении и реконструкции пострадавших от конфликта территорий.

Андрей Сибига также предоставил информацию о переговорном процессе вокруг российско-украинского конфликта.

В ходе телефонного разговора также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.